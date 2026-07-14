Wybrano odtwórców młodych Warrenów w prequelu "Obecność: Pierwsza komunia"

New Line Cinema jest w trakcie przygotowań do nowej odsłony serii "Obecność". Film noszący podtytuł Pierwsza komunia będzie prequelem dochodowej franczyzy. Poznamy Warrenów jako jeszcze młodych demonologów. Wybrano już aktorów, którzy wcielą się w tych bohaterów.

Wczytywanie... Amanda Fix, kadr z serialu "Orphan Black: Echa"

Garrett Wareing został obsadzony jako młody Ed Warren, a Amanda Fix zagra młodą Lorraine Warren. Wereinga możecie kojarzyć z Wielkiego marszu, a Fix wystąpiła w serialu Orphan Black: Echa, a w tym roku wyjdzie z nią dramat Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Obecność: Pierwsza komunia będzie jedenastym filmem w całej serii, po czterech głównych częściach oraz trzech filmach Annabelle, dwóch Zakonnicach oraz Topielisku. Klątwie La Llorony.

Rodrigue Huart wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Richarda Nainga i Iana Goldberga. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Na ten moment wspomniana dwójka jest jedynymi znanymi osobami w obsadzie horroru.

Film datę premiery ma wyznaczoną na 10 września 2027 roku.

Ostatnim filmem z Verą Farmigą i Patrickiem Wilsonem w roli Eda i Lorraine Warrenów jest Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Produkcja ta wyszła w 2025 roku. Słynna para demonologów musiała powrócić z emerytury i zmierzyć się z najpotężniejszym demonem w swojej karierze. Film zarobił ponad 494 miliony dolarów przy zgłoszonym budżecie rzędu 55 milionów.

Źródło: Dark Horizons