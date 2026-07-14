Ryan Reynolds i Marcin Dorociński w pierwszym zwiastunie "Mayday"

Apple TV prezentuje pierwszy zwiastun Mayday, nadchodzącej komedii akcji z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem w rolach głównych. U boku hollywoodzkich gwiazd występuje polak, Marcin Dorociński, który wciela się w rolę złoczyńcy.

Wczytywanie... kadr z filmu "Mayday"

Wybitny pilot marynarki USA, porucznik Troy "Assassin" Kelly (w tej roli Reynolds), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Rosji w szczytowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się jednak fiaskiem, a mężczyzna zostae uwięziony za linią wroga. Odnajduje go Nikołaj Ustinow (Branagh), szorstki, były agent KGB z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury. Troy myśli, że jest skończony. Mocno się jednak myli. Tych dwoje niespodziewanie tworzy nieprawdopodobny sojusz.

Marcin Dorociński wciela się zaś w rosyjskiego złoczyńcę, który pragnie dopaść Troya i Nikołaja.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film jak zapowiada streamer łączy elementy akcji i komedii, podkreślając starcie i chemię między niepasującymi do siebie głównymi bohaterami w napiętym okresie zimnej wojny.

Obsadę uzupełniają Maria Bakalova, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi, Alex Ozerov-Meyer i David Morse. Mayday to najnowsza praca scenarzystów i reżyserów Wieczoru gier oraz Dungeons & Dragons: Złodziejski honor – Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya.

Nakręcony w Montrealu na początku 2024 roku, tytuł zadebiutuje bezpośrednio na Apple TV już 4 września 2026 roku.

Źródło: Apple TV