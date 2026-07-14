Pedro Pascal uzdolnionym wiolonczelistą w zwiastunie "Behemoth!". Za kamerą Tony Gilroy

Wczytywanie... Pedro Pascal, kadr z filmu "Behemoth!"

Pascal podobno pojawia się niemal w każdej scenie filmu i zastępuje Oscara Isaaca, który pierwotnie został obsadzony w tej roli. Gra Alexa Seriana, cudowne dziecko, który spędził ponad dwie dekady podróżując i wykorzystując swoje umiejętności utalentowanego wiolonczelisty na zlecenie. Po latach wraca do Los Angeles, by pracować nad muzyką filmową. Za każdym razem, gdy wykonuje motyw otwierający jakiś fikcyjny film, muzyka wyzwala retrospekcję, które ujawniają przeszłość mężczyzny – to dlaczego odszedł i co ostatecznie sprowadziło go do domu po prawie 25 latach.

Oto wspomniany zwiastun. Szykuje się prawdziwe muzyczne doświadczenie.

W rolach głównych występują także Hank Azaria jako ojciec Alexa, Will Arnett jako brat Alexa, Olivia Wilde jako była dziewczyna Alexa oraz Eva Victor, Matthew Lillard, Margarita Levieva, Jobeth Williams, Kaya Ralls, Erik Griffin i Alexa Swinton.

Aby każda ścieżka dźwiękowa miała własną tożsamość, Gilroy zatrudnił dziewięciu kompozytorów do stworzenia muzyki – Michaela Giacchino, Jamesa Newtona Howarda, Alana Silvestriego, Michaela Abelsa, Emily Bear, Lukasa Franka, Henry'ego Jackmana, Nami Melumad i Brandona Robertsa.

Searchlight Pictures nie podało jeszcze daty premiery. Wiadomo jednak, że ma ona mieć miejsce w tym roku.

Poniżej zaś możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z tego muzycznego dramatu:

Źródło: Searchlight Pictures, Dark Horizons