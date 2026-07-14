Dracula i spółka wracają. "Hotel Transylwania 5" z datą premiery

Sony Pictures ustaliło datę premiery dla piątego filmu z kasowej serii animowanej Hotel Transylwania. Projekt noszący tytuł "The Haunting of Hotel Transylvania" wejdzie do kin w październiku 2027 roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Hotel Transylwania 3"

Dokładną datą premiery jest 8 października 2027 roku. Sony Pictures planuje dystrybucję filmu w Ameryce Północnej, natomiast Amazon MGM Studios będzie nadzorować dystrybucję międzynarodową. Jennifer Kluska i Alan Hawkins są zaangażowani w reżyserię piątego filmu, a producentam wykonawczymi są Lawrence Jonas, Genndy Tartakovsky i Michelle Murdocca.

Od samego początku "Hotel Transylwania" zapraszał widzów do świata, w którym potwory czują się jak rodzina. Te filmy stały się fundamentem tożsamości opowiadania historii Sony Animation, łącząc unikalny styl wizualny z szczerą, skupioną na postaciach komedią. W tej kolejnej odsłonie oddajemy hołd temu dziedzictwu serca i humoru, jednocześnie dostarczając nieoczekiwane niespodzianki, które widzowie uwielbiają. […] powiedzieli Kristine Belson i Damien de Froberville, prezesi Sony Pictures Animation.

O czym opowie piąty film?

W najnowszej odsłonie Dracula z radością osiedlił się na emeryturze, podczas gdy jego córka, Mavis, przejmuje stery legendarnego hotel dla potworów. Ale gdy seria upiornych i niewyjaśnionych wydarzeń przyprawia o dreszcze w ośrodku, Dracula rozpoczyna swoją najbardziej hipnotyzującą przygodę: odkrywanie tajemnicy stojącej za "Nawiedzeniem Hotelu Transylwania".

To kasowa seria

Pierwszy film z serii zadebiutował w kinach w 2012 roku i zarobił na całym świecie 355 milionów dolarów. Sukces filmu zapoczątkował globalną franczyzę. Kontynuacje, Hotel Transylwania 2 i Hotel Transylwania 3, zarobiły odpowiednio 475 i 530 milionów dolarów na całym świecie. Czwarta część, Hotel Transylwania: Transformania, miała premierę wyłącznie na Prime Video w 2022 roku, będąc hitem platformy.

Źródło: Variety