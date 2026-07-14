Zwiastun "The Shards", nowego serialu Ryana Murphy'ego i FX

Choć wygląda na to, że The Beauty nie powróci, to płodny twórca serialowy Ryan Murphy już ma w zanadrzu nowy projekt. Po raz kolejny połączył siły z FX, by stworzyć nowy dramat. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun "The Shards", erotycznego thrillera opowiadającego o dorastaniu.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Shards"

The Shards to adaptacja półautobiograficznej powieści autorstwa Breta Eastona Ellisa, autora "American Psycho". Akcja rozgrywa się na początku lat 80. w Los Angeles i śledzi losy siedemnastoletniego Breta (Igby Rigney) – nihilistycznego, biseksualnego ucznia ostatniej klasy elitarnej szkoły San Fernando Valley. To tam pojawia się nowy uczeń z tajemniczą przeszłością. Robert Mallory (Homer Gere) jest bystry, przystojny, charyzmatyczny i ukrywa sekret przed Bretem i jego przyjaciółmi, nawet gdy staje się częścią ich zżytego kręgu.

Obsesja Breta na punkcie Mallory’ego dorównuje jedynie jego coraz bardziej niepokojącej obsesji na punkcie Trawlera, seryjnego mordercy polującego na nastolatków, który jest na wolności i zdaje się zbliżać coraz bardziej.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Kaia Gerber, Hayes Warner, Graham Campbell, Wes Bentley, Evan Rachel Wood oraz Jordan Roth.

The Shards ma mieć swoją dwuodcinkową premierę w środę, 5 sierpnia 2026 roku na Hulu i FX. Na całość pierwszego sezonu składa się dziesięć epizodów.

Źródło: FX Networks, Dark Horizons