Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone w zwiastunie "I Play Rocky"

Peter Farrelly, laureat Oscara za "Green Book", powraca z nowym projektem opartym na faktach. Reżyser stanął za kamerą filmu opowiadającego historię Sylvestra Stallone'a i jego determinacji w walce o zrealizowanie "Rocky'ego" na własnych warunkach. W głównej roli występuje Anthony Ippolito.

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Produkcja przedstawi wydarzenia z początku kariery Stallone’a, gdy nieznany jeszcze aktor i scenarzysta usłyszał od branży wiele odmów. Mimo zainteresowania scenariuszem "Rocky'ego", producenci chcieli kupić tekst pod warunkiem obsadzenia w głównej roli bardziej rozpoznawalnego nazwiska. Stallone konsekwentnie odrzucał kolejne propozycje, przekonany, że sam powinien wcielić się w Rocky’ego Balboę.

Oto pierwsza zapowiedź produkcji:

Za reżyserię odpowiada wspomniany Peter Farrelly, a scenariusz napisał Peter Gamble. Obok Anthony’ego Ippolito w obsadzie znaleźli się Matt Dillon, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, Stephan James oraz Kiki Seto.

Film trafi do wybranych kin 6 listopada, a szeroka premiera została zaplanowana na inny, nie podany jeszcze, dzień listopada.

Źródło: Amazon MGM Studios