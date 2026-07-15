Pierwsza zapowiedź "The Batman Part II" prosto od Matta Reevesa! Znamy datę premiery wyczekiwanej kontynuacji

Matt Reeves na swoich social mediach opublikował pierwszą teaserową zapowiedź filmu "The Batman Part II". Dzięki niej poznaliśmy wreszcie logo oraz datę premiery widowiska.

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Nowa data premiery, którą ogłosił Reeves za pośrednictwem serwisu Vimeo, została wyznaczona na 18 lutego 2028 roku. Co więcej materiał wideo został okraszony ukrywkami z prób kamerowych, na których ponownie można zobaczyć Roberta Pattinsona w roli Batmana.

W kontynuacji, obok Pattinsona, mają wystąpić Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry oraz Sebastian Koch. Scenariusz filmu Matt Reeves napisał wspólnie z Mattsonem Tomlinem. Szczegóły fabuły oraz role większości nowych członków obsady pozostają jednak tajemnicą.

Początkowo film miał zadebiutować 2 października 2026 roku, następnie premierę przeniesiono na 1 października 2027 roku, a teraz studio zdecydowało się na kolejne opóźnienie.

Źródło: Matt Reeves