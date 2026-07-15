"Moje życie z Walterami" powraca z 3. sezonem - oto zwiastun

Czy trójkąt miłosny pomiędzy Jackie Howard i Alexem oraz Cole’em Walterem może powiększyć się o kolejną osobę? Wszystko na to wskazuje! Zobaczcie pierwszą zapowiedź 3. sezonu serialu Moje życie z Walterami, którą dziś zaprezentował Netflix.

Wczytywanie... Naveen Paddock jako Elliot, Nikki Rodriguez jako Jackie Howard, kadr z serialu "Moje życie z Walterami"

Gdy szokujące wieści o trójkącie miłosnym i rodzinny kryzys wstrząsają życiem Walterów, Jackie musi odnaleźć się w skomplikowanych relacjach, jednocześnie realizując swoje nowe ambicje w Silver Falls. Jakby tego było mało na ranczo wraca wujek Jackie, Richard, któremu towarzyszy Eliot. Przypomina on Jackie jej dawne życie. Cole zauważa zmianę w zachowaniu Jackie po jego przybyciu. Co z tego wyniknie?

Poniżej wspomniany zwiastun:

3. sezon serialu Moje życie z Walterami zadebiutuje na Netflix już 6 sierpnia 2026 roku. Od razu udostępnione zostaną wszystkie dziesięć epziodów.

W rolach głównych powracają Nikki Rodriguez jako Jackie, Ashby Gentry jako Alex oraz Noah LaLonde jako Cole. Obsadę uzupełniają Ellie O'Brien jako Grace, Marc Blucas jako Walter, Alex Quijano jako Richard i Naveen Paddock jako Eliot. Serial został stworzony przez showrunnerkę Melanie Halsall i opiera swą fabułę na powieści Ali Novak o tym samym tytule.

Źródło: Netflix