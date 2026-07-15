Internetowy twórca Tyler Falbo nakręci film w Hollywood. Projekt powstaje dla Paramount Primal

Jak donoszą zagraniczne media internetowy twórca Tyler Falbo znany dzięki viralowym skeczom realizowanym przez grupę Almost Friday, toruje sobie drogę w Hollywood. Podjął on współpracę ze studiem Paramount Primal, dla którego zrealizuje komedię z kategorią R "Boys for Life".

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Falbo będzie pełnił przy tym projekcie funkcję scenarzysty, reżysera i producenta. Za kamerą stanie sam, ale scenariusz napisze we współpracy z Maxem Barrettem. Projekt jest już w trakcie produkcji. Jego premierę Paramount planuje na 9 kwietnia 2027 roku. Fabuła filmu trzymana jest niestety w ścisłej tajemnicy. Podobnie jak zaangażowana obsada.

Co ciekawe dla Falbo praca nad Boys for Life nie jest jedyną pozycją w jego kalendarzu w Hollywood. Zaangażował się on także w realizację serialu dla FX Last Night Was a Movie.

To kolejny duży krok wytwórni Paramount Primal założonej w 2025 roku przez J.D. Lifshitza i Raphaela Margulesa. Parę dni temu świat obiegła informacja, że duet ten nabył prawa do serii Koszmar z ulicy Wiązów i planuje nowy film w tej franczyzie.

Źródło: The Hollywood Reporter