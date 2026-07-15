Nadchodzi nowy horror z uniwersum "Obecności". Poznajcie "The Revenge of La Llorona"

Warner Bros. i New Line Pictures oficjalnie rozszerzają słynne uniwersum Obecności o kolejny projekt. Nadchodzi kontynuacja jednego ze spin-offów serii Topielisko. Klątwa La Llorony.

Wczytywanie... kadr z filmu "Topielisko. Klątwa La Llorony"

Nowy film nosi tytuł The Revenge of La Llorona. Horror ma już wyznaczoną datę premiery. Do kin wejdzie on 26 lutego 2027 roku.

Film reżyseruje Santiago Menghini, a scenariusz napisał Sean Tretta. Wśród producentów wymienić możemy oczywiście Jamesa Wana oraz Emile Gladstone i Gary'ego Daubermana.

The Revenge of La Llorona jest kontynuacją nadprzyrodzonego horroru z 2019 roku. Jay Hernandez i Monica Raymund prowadzą obsadę. Raymond Cruz powraca jako curandero, ludowy uzdrowicel z oryginału, a wśród innych członków obsady są Martín Fajardo, Acston Luca Porto, Avie Porto i Edy Ganem.

Historia ukazana w horrorze opowie o rozbitej rodzinie, która jest zmuszona do ponownego połączenia, gdy powraca mściwy duch La Llorona. Aby chronić swoje dzieci przed legendarną La Lloroną, muszą współpracować ze swoim skłóconym curandero (Raymond Cruz), dziadkiem i stawić czoła dawno skrywanym sekretom, walcząc jednocześnie ze starożytnymi siłami nadprzyrodzonymi.

The Revenge of La Llorona to najnowsza odsłona uniwersum "Obecności", które rozpoczęło się od filmu w 2013 roku. Od tego czasu franczyza rozrosła się o filmy takie jak Annabelle, Zakonnicę, kolejne trzy części "Obecności" oraz Topielisko. Klątwa La Llorony. Razem seria zarobiła ponad 2,2 miliarda dolarów w globalnych box office, co czyni ją najbardziej dochodową serią horrorową wszech czasów.

Źródło: ComingSoon