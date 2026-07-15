Liam Neeson znowu w akcji. Zwiastun filmu "The Mongoose"

Zapowiedziany w 2024 roku pełen akcji thriller The Mongoose z Liamem Neesonem w roli bohatera wojennego oskarżonego o morderstwo nareszcie doczekał się pierwszego zwiastuna.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Mongoose"

Oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił, i nie mając nic do stracenia, bohater wojenny prowadzi policję w pościgu samochodowym przez cały kraj z pomocą swoich towarzyszy broni i współczujących ludzi, którzy kibicują mu ucieczce.

Zwiastun zaczyna się od Neesona jako Ryana Flanagana, już na ucieczce, podczas gdy jego była żona błaga go, by się poddał. Ten jednak odmawia. Następnie widzimy fragment sprzed ucieczki, kiedy to Flanagan odkrywa, że jego była żona jest maltretowana przez swojego obecnego partnera. Mężczyzna idąc do niej konfrontuje się z jej przemocowym partnerem. Konfrontacja przeradza się w bójkę, w której Flanagan zostaje postrzelony w nogę, a oprawca ginie po upadku. Oskarżony o morderstwo, Flanagan kradnie samochód mężczyzny i ucieka, co wywołuje pościg. Tymczasem jego koledzy weterani mobilizują się, by pomóc mu dotrzeć do celu znanego jako "Mangusta".

Film wyreżyserował Mark Vanselow, a scenariusz napisał Thompson Evans. Vanselow debiutuje jako reżyser w nadchodzącym filmie. Jest także długoletnim dublerem Neesona. Duet współpracował przy ponad 20 filmach, w tym Naga broń i Lodowy szlak. W obsadzie znajdują się także Marisa Tomei, Ving Rhames, Marcus Thomas, Maurice Marvel Meredith oraz Michael Chiklis.

The Mongoose ma trafić do kin w USA 30 października 2026 roku. Polska data jego premiery nie jest na razie znana.

Źródło: Comingsoon