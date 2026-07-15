Zobaczcie najnowszy zwiastun "Gwiazdozbioru psa" w reżyserii Ridleya Scotta!

W sieci zadebiutował zwiastun kolejnego filmu Ridleya Scotta. Wy najnowszą zapowiedź "Gwiazdozbioru psa" znajdziecie w dalszej części tego artykułu.

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"Gwiazdozbiór psa" w reżyserii Ridleya Scotta to wciągający thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie podstawowy instynkt to przetrwanie, a zachowanie człowieczeństwa staje się świadomym wyborem. Film opowiada historię Higa, młodego pilota, który wraz z byłym żołnierzem Bangleyem stworzył uporządkowaną enklawę, odizolowaną od brutalnej rzeczywistości.

Ich codzienność zostaje zakłócona, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy. To nieoczekiwane zdarzenie zmusza go do wyruszenia w nieznane — w podróż w poszukiwaniu nadziei i człowieczeństwa, w które nie przestaje wierzyć.

Film powstał na podstawie cenionej powieści Petera Hellera. W obsadzie znaleźli się m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong oraz Allison Janney. Scenariusz napisał Mark L. Smith, a producentami są Ridley Scott, Michael Pruss, Mark L. Smith i Cliff Roberts.

Oto zwiastun:

W kinach od 28 sierpnia!

Źródło: 20th Century Studios