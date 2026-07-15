Xolo Maridueña wraca jako Blue Beetle! Bohater pojawi się w nowym Supermanie!

Xolo Maridueña ponownie wcieli się w Jaimego Reyesa, czyli Blue Beetle’a. Według informacji kilku branżowych mediów aktor dołączył do obsady powstającego właśnie filmu "Man of Tomorrow", czyli kontynuacji przygód Supermana.

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Xolo Maridueña zadebiutował jako Blue Beetle w filmie z 2023 roku, wcielając się w świeżo upieczonego absolwenta studiów Jaimego Reyesa, który zyskuje niezwykłe moce po połączeniu z pozaziemskim skarabeuszem. Produkcja zapisała się w historii jako pierwszy film DC z latynoskim superbohaterem w roli głównej i jednocześnie wielkim finansowym rozczarowaniem, zarabiając zaledwie 130,8 mln dolarów na całym świecie, stając się najmniej dochodową produkcją DCEU.

"Man of Tomorrow" ponownie pokaże Davida Corensweta w roli Człowieka ze Stali. Tym razem Superman będzie zmuszony zawrzeć nieoczekiwany sojusz ze swoim największym przeciwnikiem, Lexem Luthorem (Nicholas Hoult), aby wspólnie stawić czoła Brainiacowi, którego zagra Lars Eidinger.

Premiera filmu została wyznaczona na 9 lipca 2027 roku.

Źródło: The Wrap