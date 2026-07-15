Gabriel Luna z gościnną rolą w 2. sezonie "Dexter: Resurrection"

Obsada 2. sezonu serialu Dexter: Zmartwychwstanie powiększyła się o znane nazwisko. Gwiazda serialu HBO The Last of Us dołącza do tego popularnego kryminalnego dramatu, by zagrać mrożącego krew w żyłach nowego seryjnego mordercę.

Wczytywanie... Gabriel Luna, kadr z serialu "The Last of Us"

Gabriel Luna zagra gościnną rolę w drugim sezonie serialu. Postać Luny to seryjny morderca znany jako Śpiący Nieznajomy. Showtime nie ujawnił jeszcze historii postaci, ale jej nazwa sugeruje, że może stać się jednym z najbardziej niepokojących przeciwników Dextera Morgana, w roli którego powraca niezastąpiony Michael C. Hall.

Luna dołączy do kilku wcześniej ogłoszonych członków obsady. Brian Cox zagra Nowojorskiego Rozpruwacza, a Dan Stevens powróci jako Zabójca z Pięciu Dzielnic. Uma Thurman również powróci do roli Charley. W nadchodzącym sezonie wystąpią także Bokeem Woodbine jako kapitan Mixon oraz Nona Parker Johnson jako Fiona Mixon. Krysten Ritter została również ogłoszona jako gościnna gwiazda.

Za Dexter: Zmartwychwstanie odpowiada nominowany do Emmy showrunner Clyde Phillips. Serial produkują Paramount Television i Counterpart Studios.

O co chodzi w serialu?

Dexter Morgan budzi się ze śpiączki kilka tygodni po tym, jak jego syn Harrison strzelił mu prosto w klatkę piersiową. Mężczyzna wyrusza do Nowego Jorku, zdeterminowany, by go odnaleźć i wszystko naprawić, jednak przeszłość szybko go dogania, bowiem detektyw Angel Batista z wydziału zabójstw przybywa z pytaniami. Serial kontynuuje wydarzenia przedstawione w Dexter: Nowa krew.

Premiera 2. sezonu serialu planowana jest na październik 2026 roku.

Źródło: ComingSoon