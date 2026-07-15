Jodie Whittaker i Ellen Pompeo w nowym, komediowym projekcie Hulu

Gwiazdy Doktora Who i Chirurgów łączą siły w ciekawym projekcie od Hulu. Produkcja, której pilot został już zamówiony opowie historię rodziny, przestępczości i drugich szans.

Wczytywanie... Ellen Pompeo, kadr z serialu "Chirurdzy"

Jodie Whittaker i Ellen Pompeo, bo to o tych dwóch aktorkach mowa, otrzymały role skłóconych przyrodnich sióstr. Projekt powstający dla Hulu nosi tytuł "Chicks" i należy do gatunku komedii kryminalnej. Obecnie powstaje pilot serialu. Zdjęcia do niego rozpoczną się we wrześniu tego roku w Nowym Jorku.

Znana z Doktora Who Whittaker zagra Doreen, skłóconą przyrodnią siostrę Chickie, graną przez gwiazdę serialu Chirurdzy, Ellen Pompeo. To pierwszy raz, gdy obie te telewizyjne gwiazdy razem współpracują.

Historia ukazana w Chicks śledzi losy Chickie i Doreen po nagłej śmierci ich ojca. Zamiast otrzymywać pieniądze czy majątek, dziedziczą jego historię drobnych przestępstw. Siostry postanawiają kontynuować jego pracę, stosując większe i odważniejsze oszustwa. Powoli odbudowują swój zniszczony związek i zbliżają się do siebie. Doreen opisywana jest jako twarda, pracowita i zawsze gotowa podjąć się każdej pracy. Przez lata brała też udział w kilku nielegalnych interesach. Doreen po prostu chce być zaakceptowana przez Chickie, mimo że jej starsza siostra ma szorstkie nastawienie.

Katie Robbins stworzyła i napisała pilota dla Hulu. Serial jest produkowany przez 20th TV i opiera się na oryginalnym pomyśle.

Źródło: ComingSoon