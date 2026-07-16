Peter Jackson wraca za kamerę! Jego następnym filmem będzie sequel "Przygód Tintina"

Peter Jackson oficjalnie potwierdził, że jego kolejnym filmem reżyserskim będzie długo wyczekiwany sequel "Przygód Tintina". Twórca ujawnił, że wraz ze swoją wieloletnią współpracowniczką Fran Walsh zakończył już prace nad scenariuszem produkcji, która przez lata pozostawała w zawieszeniu.

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W rozmowie z "Gold Derby" reżyser przypomniał kulisy projektu zapoczątkowanego jeszcze przy okazji premiery "Przygód Tintina" z 2011 roku. Film wyreżyserował wówczas Steven Spielberg, a Jackson pełnił funkcję producenta. Plan od początku zakładał, że przy kontynuacji role miały się odwrócić.

Fran i ja napisaliśmy scenariusz do kolejnego filmu o Tintinie. Piętnaście lat temu Steven Spielberg wyreżyserował pierwszego Tintina, a ja go produkowałem. Pomysł był taki, że od razu przejdziemy do realizacji drugiej części, gdzie ja wyreżyseruję, a Steven będzie producentem. Niestety zajęło nam to 15 lat. Właśnie zakończyliśmy prace nad scenariuszem, więc prawdopodobnie następnym filmem, który wyreżyseruję, będzie Tintin.

powiedział Jackson

Dla nowozelandzkiego filmowca będzie to pierwszy pełnometrażowy film fabularny od czasu "Bitwy Pięciu Armii", która trafiła do kin w 2014 roku. W międzyczasie Jackson skupił się przede wszystkim na dokumentach, takich jak "I młodzi pozostaną" czy "The Beatles: Get Back".

Według wcześniejszych zapowiedzi scenariusz sequela ma czerpać z albumów "Siedem kryształowych kul" oraz "Świątynia Słońca", podobnie jak pierwsza część łączyła wątki z kilku klasycznych komiksów Hergé. Na razie nie jest znana data premiery filmu "Przygody Tintina 2".

Źródło: Gold Derby