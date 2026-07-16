Bradley Cooper nową gwiazdą "G.I. Joe". Danny McBride stanie za kamerą

Paramount przyspiesza prace nad nowym filmem "G.I. Joe". Według najnowszych doniesień Bradley Cooper prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie objęcia głównej roli w planowanym reboocie, zastępując Chrisa Hemswortha, który miał pierwotnie wystąpić w filmie. Jednocześnie potwierdzono, że za kamerą stanie Danny McBride, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski.

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Informacje o zmianach przekazał serwis "Nexus Point News", a udział McBride’a w roli reżysera potwierdziły liczne branżowe źródła. Twórca odpowiada również za scenariusz filmu, który Paramount wybrał spośród dwóch konkurencyjnych projektów rozwijanych równolegle. Drugą wersję przygotowywał Max Landis, jednak studio ostatecznie zrezygnowało z jego pomysłu z powodu różnic kreatywnych.

Choć McBride jest przede wszystkim kojarzony z komediami, ma już doświadczenie reżyserskie zdobyte przy serialach "Mogło być gorzej" oraz "Prawi Gemstonowie", których był współtwórcą.

Nowe "G.I. Joe" ma być pełnoprawnym restartem filmowego uniwersum i pierwszą odsłoną serii od czasu finansowej porażki "Snake Eyes. Geneza G.I. Joe" z 2021 roku. Produkcja z Henrym Goldingiem zarobiła zaledwie 40 mln dolarów na świecie, co było zdecydowanie gorszym wynikiem od wcześniejszych części – "G.I. Joe: Czas Kobry" (302 mln dolarów) oraz "G.I. Joe: Odwet" (376 mln dolarów).

Jeśli harmonogram nie ulegnie zmianie, zdjęcia do rebootu mogą rozpocząć się jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Źródło: Nexus Point News