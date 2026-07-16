Kina w USA zmierzają po pierwszy od 2019 roku wynik powyżej 10 mld dolarów!

Po kilku latach zdominowanych przez dyskusje o kryzysie kin, rozwijającym się streamingu i malejącym zainteresowaniu premierami na dużym ekranie, Hollywood ma wreszcie powody do optymizmu. Jak informuje "Variety", amerykański box office jest na dobrej drodze, aby w 2026 roku przekroczyć symboliczny próg 10 miliardów dolarów wpływów, co nie wydarzyło się od czasu przedpandemicznego 2019 roku.

Wczytywanie... "Drama"

Optymizm dodatkowo podsyca znakomita przedsprzedaż biletów na "Odyseję" Christophera Nolana. Według branżowych obserwatorów zainteresowanie filmem wyraźnie wzrosło po publikacji pierwszych recenzji, a produkcja ma szansę stać się kolejnym wielkim kinowym wydarzeniem tego roku. Co istotne, tegoroczne wyniki nie są efektem sukcesu jednego dominującego hitu. Rynek napędza szeroka i zróżnicowana oferta filmowa – od widowisk, przez kino familijne i horrory, po ambitniejsze produkcje oraz oryginalne projekty.

Do największych sukcesów 2026 roku należą m.in. "Super Mario Galaxy Film", "Toy Story 5", "Project Hail Mary", "Obsesja", "Backrooms", "Michael" oraz "Diabeł ubiera się u Prady 2". Co ciekawe, większość z nich nie należy ani do gatunku superbohaterskiego, ani do coraz popularniejszych adaptacji gier wideo. Oczywiście w najbliższych tygodniach rekordy może pobić także nowy "Spider-Man", jednak równie dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie "Odyseja", którego siłą napędową jest przede wszystkim nazwisko Christophera Nolana.

"Variety" zwraca również uwagę na zmianę zachowań widowni. Szczególnie aktywną grupą okazuje się pokolenie Z, które nie tylko nie porzuciło kin, ale chętnie wybiera także filmy spoza znanych franczyz. Produkcje wywołujące dyskusje w mediach społecznościowych, stające się źródłem memów i internetowych debat, ponownie zamieniają wizytę w kinie w wydarzenie społeczne.

Jeszcze niedawno branżowe analizy koncentrowały się głównie na spadkach frekwencji, skracaniu okien kinowych oraz pytaniach o przyszłość tradycyjnej dystrybucji. Dziś narracja wyraźnie się zmieniła. Hollywood stopniowo wychodzi z pandemicznego kryzysu, mimo że filmy superbohaterskie nie dominują już rynku w takim stopniu jak kilka lat temu, marka Star Wars straciła część swojej dawnej siły komercyjnej, a widzowie coraz ostrożniej podchodzą do remake’ów i rebootów.

Jeżeli obecny trend utrzyma się do końca roku, 2026 może zostać zapamiętany jako moment, w którym kina na dobre odzyskały publiczność, a seanse na dużym ekranie ponownie stały się jednym z najważniejszych elementów filmowej rozrywki.

Oto jak prezentuje się zestawienie top10 najlepiej zarabiających filmów w 2026 roku (na dzień 16 lipca):

Źródło: Variety