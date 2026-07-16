Andrew Garfield przeciwko tyranii króla. Pierwszy zwiastun "The Uprising" trafił do sieci

Focus Features zaprezentowało pierwszy zwiastun historycznego dramatu "The Uprising", najnowszego filmu Paula Greengrassa. Główną rolę w produkcji zagrał Andrew Garfield, wcielający się w legendarnego przywódcę chłopskiego powstania w XIV-wiecznej Anglii.

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Akcja filmu rozgrywa się podczas powstania chłopskiego (Powstanie Wata Tylera) przeciwko rządom króla Ryszarda II. Garfield gra charyzmatycznego buntownika, który jednoczy zwykłych mieszkańców i formuje armię gotową przeciwstawić się królewskiej tyranii. Wraz z rozprzestrzenianiem się konfliktu po angielskiej prowincji walka przeradza się w brutalny bój nie tylko o sprawiedliwość i przetrwanie, ale również o przyszłość całego królestwa.

W obsadzie znaleźli się także Katherine Waterston, Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller oraz Woody Norman.

Premiera "The Uprising" w kinach została wyznaczona na 11 września.

Źródło: Focus Features