Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Zobacz nowe zdjęcia z filmowej biografii

Już jesienią do kin wejdzie filmowa biografia legendy polskiej estrady Violetty Villas. W roli głównej Sandra Drzymalska. W sieci zadebiutowały nowe zdjęcia z produkcji zatytułowanej po prostu Violetta Villas.

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Jak zapowiadają twórcy, Violetta Villas to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Poza Sandrą Drzymalską, która w 2024 roku za rolę w dramacie wojennym Biała odwaga otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni, w obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Hristo Shopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazimierz Radziejewski.

Film wyreżyserowała Karolina Bielawska. Za metamorfozę Drzymalskiej odpowiada duński duet nominowany do Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie Brzydka siostra – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Efekty ich pracy możemy ocenić na pięciu nowych fotografiach z filmu. Przedstawiają one artystkę u szczytu kariery.

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Film Violetta Villas wejdzie do kin 27 listopada 2026 roku.

Źródło: PAP