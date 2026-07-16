Sequel "100 dni: Misja Zeus" z uroczystą premierą w Energylandii

10 września Energylandia stanie się miejscem jednej z największych premier filmowych w Polsce. 100 Dni: Misja Zeus, najnowsza produkcja Laniakea Pictures z Grupy Ekipa Holding, zostanie pokazana w formule otwartej dla wszystkich gości parku posiadających bilet wstępu.

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Wydarzenie zaplanowano jako widowisko dla nawet 12 tysięcy osób, z czerwonym dywanem, gośćmi specjalnymi i atrakcjami przygotowanymi z rozmachem największego parku rozrywki w Polsce.

To jedna z nielicznych premier kinowych organizowanych w formule wykraczającej poza klasyczny pokaz dla branży, mediów i zaproszonych gości. Wydarzenie w Energylandii połączy świat filmu, rozrywki i społeczności fanów Ekipy, tworząc premierę zaplanowaną jako pełne doświadczenie dla publiczności.

Pierwszy film z uniwersum 100 dni okazał się jednym z największych sukcesów frekwencyjnych polskiego kina ostatnich lat, przyciągając do kin ponad milion widzów. Dla Laniakea Pictures był to debiutancki projekt filmowy, który potwierdził potencjał spółki do tworzenia tytułów o szerokim zasięgu i silnym rezonansie wśród młodej publiczności.

100 Dni: Misja Zeus to historia o dorastaniu do wyzwań, presji nadążania za światem i potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej, nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.

Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan, a scenariusz napisał Łukasz Zdanowski. Obsada prezentuje się następująco: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), Małgorzata Foremniak, Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski.

Film trafi do kin w całej Polsce 11 września 2026 roku.

Źródło: Next Film