HBO Max prezentuje pełny zwiastun 2. sezonu "Klary". Nadciąga potężna rewolucja!

Niektórych rewolucji nie da się zatrzymać! Można jedynie spróbować je przetrwać. HBO Max prezentuje pełny zwiastun najnowszej produkcji pod marką HBO Original Klara: Rewolucja. To wyczekiwana kontynuacja przygód najbardziej nieoczywistej bohaterki serialowej.

Wczytywanie... kadr z serialu "Klara"

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarnia kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

Poniżej wspomniany zwiastun:

W serialu Klara. Rewolucja zobaczymy ponownie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

To serial autorstwa Marka Modzelewskiego, który reżyseruje Łukasz Jaworski. Za zdjęcia odpowiada Marian Prokop. Premiera Klary: Rewolucja na HBO Max już 7 sierpnia 2026 roku.

Źródło: prasa.wbdpoland.pl