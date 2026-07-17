Ryan Hurst kontuzjowany. Produkcja serialu "God of War" wstrzymana

Prace nad aktorską adaptacją God of War napotkały poważne problemy. Według najnowszych doniesień produkcja została wstrzymana po tym, jak Ryan Hurst, wcielający się w Kratosa, doznał kontuzji podczas wykonywania sceny kaskaderskiej.

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Jak informuje TMZ, aktor zerwał biceps na planie zdjęciowym w Vancouver. Uraz wymaga operacji, co zmusiło ekipę do natychmiastowego przerwania prac nad serialem. Szczegóły dotyczące samego wypadku nie zostały ujawnione. Początkowo producenci liczyli, że Hurst wróci na plan w połowie sierpnia. Najnowsze informacje wskazują jednak, że rehabilitacja potrwa znacznie dłużej. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, zdjęcia mogą zostać opóźnione nawet do 2027 roku, co wpłynie również na harmonogram premiery serialu.

To kolejna przeszkoda dla ekranizacji kultowej serii PlayStation. W 2024 roku projekt przeszedł poważne zmiany za kulisami, gdy stanowisko showrunnera opuścił Rafe Judkins. Jego miejsce zajął Ronald D. Moore, znany z pracy nad Battlestar Galactica oraz Star Trek: Stacja kosmiczna, który odpowiada za nową wizję serialu.

Obsada zapowiada się imponująco. Obok Ryana Hursta wystąpią Mandy Patinkin jako Odyn oraz Ólafur Darri Ólafsson w roli Thora. W serialu pojawią się także Ed Skrein (Baldur), Max Parker (Heimdall), Teresa Palmer (Sif), a także Danny Woodburn i Jeff Gulka, którzy wcielą się w krasnoludzkich braci Broka i Sindriego. Co ciekawe, Alastair Duncan, znany fanom gier jako głos Mimira, ponownie odegra tę samą postać w aktorskiej adaptacji.

Pierwsze oficjalne zdjęcia z planu, prezentujące Ryana Hursta jako Kratosa oraz Calluma Vinsona w roli Atreusa, Amazon pokazał już w lutym. Mimo rosnącego zainteresowania produkcją, serial wciąż nie ma wyznaczonej daty premiery i trafi wyłącznie na platformę Prime Video.

Na ten moment Amazon Studios nie skomentowało doniesień o kontuzji aktora ani potencjalnych zmian w harmonogramie produkcji. Jeśli jednak rekonwalescencja Hursta potrwa dłużej, fani mogą uzbroić się w cierpliwość – powrót do świata God of War może nastąpić później, niż pierwotnie zakładano.

Źródło: TMZ