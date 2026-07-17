Netflix nie ukrywa zmian. AI coraz mocniej wkracza do produkcji

Sztuczna inteligencja przestaje być jedynie eksperymentalnym narzędziem w branży filmowej. Netflix ujawnił, że w 2026 roku generatywne AI zostało wykorzystane już przy około 300 produkcjach, wspierając twórców na różnych etapach powstawania filmów i seriali.

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Informacja pojawiła się w raporcie finansowym spółki za drugi kwartał. Platforma podkreśla, że AI nie ma zastępować reżyserów, scenarzystów czy grafików, lecz pomagać im w realizacji bardziej ambitnych projektów, skracając czas produkcji i ograniczając koszty.

AI wspiera produkcję od początku do końca

Według Netflixa generatywna sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie już na etapie planowania i tworzenia wizualizacji scen, a następnie pomaga podczas postprodukcji oraz przygotowania materiałów do premiery. Technologia została wykorzystana m.in. przy produkcjach Gloria, Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo oraz serialu dokumentalnym Amerykański eksperyment.

W tych projektach AI posłużyło między innymi do tworzenia większych tłumów, bardziej widowiskowych scen bitewnych oraz efektów, które w tradycyjnym procesie produkcyjnym byłyby znacznie droższe lub trudniejsze do zrealizowania.

Szybciej i taniej, ale bez rezygnacji z jakości

Współdyrektor generalny Netflixa, Ted Sarandos, przekonuje, że wykorzystanie AI pozwala tworzyć materiały szybciej, nie obniżając ich jakości. Jako przykład wskazał dokument Amerykański eksperyment, w którym około 17 minut materiału powstało z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki temu realizacja tych scen zajęła około połowę mniej czasu i kosztowała mniej więcej o 50% mniej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod.

Sarandos zaznaczył jednak, że AI pozostaje jedynie narzędziem wspierającym twórców.

To utalentowani filmowcy opowiadają historie. Sztuczna inteligencja ma im jedynie pomóc w realizacji ich wizji.

AI nie tylko przy efektach specjalnych

Netflix wykorzystuje sztuczną inteligencję także poza samą produkcją filmów i seriali. Technologia wspiera system rekomendacji treści, rozwiązania reklamowe oraz proces tworzenia animacji. Firma liczy również na rozwój nowych narzędzi dzięki przejęciu studia InterPositive, należącego wcześniej do Bena Afflecka.

Mocne wyniki finansowe

Informacje o rosnącej roli AI zbiegły się z publikacją bardzo dobrych wyników finansowych platformy. W drugim kwartale Netflix osiągnął 12,56 mld dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 13,4% rok do roku. Zysk netto firmy wyniósł natomiast 3,4 mld dolarów.

Wygląda więc na to, że Netflix zamierza jeszcze mocniej inwestować w rozwój sztucznej inteligencji. Platforma podkreśla jednak, że jej celem nie jest zastępowanie ludzi, lecz dostarczanie twórcom kolejnych narzędzi, które pozwolą realizować bardziej ambitne projekty szybciej i przy niższych kosztach.

Źródło: Comingsoon