Nie żyje Brenda Fricker. Laureatka Oscara za "Moją lewą stopę" oraz legendarna pani od gołębi w "Kevin sam w Nowym Jorku"

Brenda Fricker, irlandzka aktorka i laureatka Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Moja lewa stopa", zmarła w czwartek w Dublinie. Miała 81 lat. Informację o jej śmierci potwierdził mediom agent aktorki.

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Brenda Fricker zapisała się w historii kina jako pierwsza Irlandka, która otrzymała Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Nagrodę zdobyła w 1990 roku za kreację Bridget Fagan Brown, matki Christy’ego Browna, w biograficznym dramacie Jima Sheridana "Moja lewa stopa", w którym główną rolę zagrał Daniel Day-Lewis.

Szeroka publiczność pokochała ją również za rolę pani od gołębi w świątecznym klasyku – "Kevin sam w Nowym Jorku" z 1992 roku. Choć ekranowy występ był stosunkowo krótki, postać samotnej kobiety zaprzyjaźniającej się z Kevinem McCallisterem na stałe zapisała się w pamięci widzów.

Poza tym w jej aktorskim CV znajdziemy takie tytuły, jak "Na sygnale", "PoleK", "Poślubiłem morderczynię", "Anioły na boisku", "Czas zabijania" czy "Klub cudownych kobiet".

Którą z roli Brendy Fricker będziecie wspominać najcieplej?

Źródło: Variety