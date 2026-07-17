"Mortal Kombat 2" wchodzi na platformy streamingowe. Znamy datę premiery

Fani Mortal Kombat 2 nie będą musieli długo czekać, aby obejrzeć film w domowym zaciszu. Platforma HBO Max oficjalnie potwierdziła, że najnowsza odsłona kultowej serii zadebiutuje w streamingu już 24 lipca 2026 roku. Oznacza to, że produkcja trafi do oferty serwisu zaledwie nieco ponad dwa miesiące po kinowej premierze, która odbyła się 8 maja.

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Mortal Kombat 2 to bezpośrednia kontynuacja filmu z 2021 roku i zarazem czwarta aktorska produkcja osadzona w uniwersum słynnej serii bijatyk. Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, a w obsadzie powracają m.in. Jessica McNamee, Josh Lawson, Lewis Tan, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Hiroyuki Sanada.

Nowa część wprowadza również kilka głośnych nazwisk. W rolę Johnny’ego Cage’a wcielił się Karl Urban, natomiast Adeline Rudolph zagrała Kitanę, Tati Gabrielle pojawiła się jako Jade, a (Martyn Ford) Martyn Ford (o884335!1) wcielił się w potężnego Shao Kahna.

Co ciekawe, równocześnie z podstawową wersją filmu na HBO Max zadebiutuje także edycja z tłumaczeniem na amerykański język migowy (ASL).

Szybkie przeniesienie Mortal Kombat 2 do streamingu pokazuje, że Warner Bros. nadal stawia na krótsze okna kinowe. Dla widzów, którzy nie mieli okazji zobaczyć filmu na dużym ekranie, będzie to doskonała okazja, by nadrobić widowisko pełne spektakularnych pojedynków i efektownych Fatality bez wychodzenia z domu.

Źródło: ScreenRant