"God of War" będzie mieć nowego Kratosa. Produkcja serialu nie czeka na wyzdrowienie Ryana Hursta

Zaledwie kilka godzin po tym, jak pojawiła się wiadomość, że Ryan Hurst został poważnie ranny podczas kręcenia aktorskiej adaptacji God of War, produkcja zdecydowała się nie czekać na jego wyzdrowienie i powrót. Zamiast tego główna rola zostanie obsadzona ponownie.

Wczytywanie... Ryan Hurst, kadr z planu "God of War"

Po otrzymaniu roli Hurst przeszedł fizyczną przemianę, przybierając prawie 20 kg mięśni, i przez miesiące pracował na planie w Vancouver, kręcąc fizycznie wymagającą rolę, aż doznał kontuzji podczas wykonywania sceny kaskaderskiej. Pierwsze oficjalne zdjęcia z planu, prezentujące Ryana Hursta jako Kratosa oraz Calluma Vinsona w roli Atreusa, Amazon pokazał już w lutym. Produkcja szła więc świetnie od lutego aż do zeszłego miesiąca. Wtedy to jak podają zagraniczne media Hurst doznał kontuzji. Zerwał biceps. Uraz ten wymagał operacji. Obecnie aktor dochodzi do siebie.

Produkcja serialu została wstrzymana bezpośrednio po tym incydencie i pozostaje w zawieszeniu. Czas rekonwalescencji nie jest dokładny, ale przy poważnym zerwaniu bicepsa zwykle trwa on od 4 do 6 miesięcy, a pełny powrót do zdrowia następuje około roku.

Po dokładnym rozważeniu Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios zdecydowały się na ponowne obsadzenie roli, ponieważ harmonogram zdjęć nie jest w stanie sprostać rocznemu oczekiwaniu, a rola wymaga intensywnej aktywności fizycznej.

Obecnie trwają poszukiwania nowego aktora, który wcieli się w Kratosa. Przygotowania do wznowienia produkcji planowane są na połowę sierpnia, a początek zdjęć na połowę października. Cztery odcinki serialu zostały w pełni ukończone w momencie zdarzenia i teraz zostaną ponownie nakręcone z nowym aktorem, który przejmie rolę Kratosa.

Serial otrzymał zamówienie na dwa sezony, które kręcony mają być jeden po drugim. Jak na razie nie mamy żadnej, nawet przybliżonej daty premiery serialu. Patrząc jednak na problemy produkcyjne, prawdopodobne jest, że God of War nie ujrzy światła dziennego wcześniej niż w 2028 roku.

Źródło: Dark Horizons