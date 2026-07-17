"Odyseja" Nolana z mocnym otwarciem! Wiemy ile film musi zarobić by wyjść na zero

Odyseja ma jeszcze długą drogę do przejścia w box office, by wyjść na zero, mimo mocnego otwarcia zapowiadającego, które miało miejsce wczoraj wieczorem. Widowiskowa produkcja Christophera Nolana w ten jeden dzień zainkasowała prawie 40 milionów dolarów, jednak aby wyjść na zero wciąż musi zarobić setki milionów dolarów, aby pokryć koszty produkcji i marketingu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Odyseja"

Opowieść Nolana o greckim bohaterze wreszcie trafiła do kin. W pokazach filmowych zarobiła ona 17,6 miliona dolarów w krajowych kinach, a 21,3 miliona dolarów na arenie międzynarodowej, co daje jej globalny wynik na poziomie 38,9 miliona dolarów. To największy czwartkowy zarobek zapowiedzi w tym roku, przebijając poprzedni rekord Toy Story 5, który wynosił 17,5 miliona dolarów.

Film powstał przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 250 milionów dolarów, a koszty marketingowe wyniosły 125 milionów. Aby więc wyjść na zero, Odyseja musi zarobić 375 milionów dolarów w box office.

Według prognoz szacuje się, że film dorobi się od 90 do 100 milionów dolarów podczas weekendu otwarcia. Jeśli produkcji uda się przebić wynik 100 milionów to będzie to trzecia premiera w tym roku, która osiągnie ten kamień milowy, obok Toy Story 5 i Super Mario Galaxy Film.

Dla porównania, poprzedni hit Nolana, Oppenheimer, zarobił 10,5 miliona dolarów na pokazach i 82 miliony dolarów w pierwszy weekend. Pod koniec kinowej premiery jego wynik wyniósł ponad 975 milionów dolarów na całym świecie.

Źródło: ComingSoon