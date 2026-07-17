Wersja reżyserska "Z archiwum X: Chcę wierzyć" ujrzy światło dzienne. Film ma datę premiery

Disney oficjalnie ogłosił, że nigdy wcześniej niepublikowana wersja reżyserska z kategorią R drugiej części Z Archiwum X z 2008 roku trafi do streamingu. Platforma podała też datę premiery.

Wczytywanie... kadr z filmu "Z Archiwum X: Chcę wierzyć"

Chris Carter po raz pierwszy zapowiedział tę wersję filmu rok temu w podcaście Davida Duchovny'ego "Fail Better", mówiąc, że podczas tworzenia filmu "uczynił go zbyt strasznym" i musiał wyciąć pewne elementy, aby uzyskać ocenę PG-13.

Prawie dwadzieścia lat później po premierze filmu Carter twierdzi, że:

Teraz mam szansę wrócić i nakręcić straszny film, o jakim zawsze marzyłem.

Efektem jest nowa wersja zatytułowana Z Archiwum X: Chcę wierzyć Vrach Frankenshteynowi, która zadebiutuje na Hulu 14 sierpnia 2026 roku. W Polsce produkcja dostępna będzie oczywiście na Disney+.

Vrach Frankenshteyn po rosyjsku oznacza doktora Frankensteina, co nawiązuje zarówno do poskładanego na szybko schematu nowej wersji, jak i ogólnej fabuły filmu, która opiera się na inspirowanej Frankensteinem intrygi z udziałem pobranych organów i przeszczepów ludzkich ciał. Mówi się, że nowa wersja "wiernie przywraca pierwotną wizję twórcy".

Źródło: Dark Horizons