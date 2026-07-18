Nagrody Emmy tną transmisję! Pięć ważnych kategorii znika z gali – ujawniono powód

Television Academy ogłosiła istotne zmiany dotyczące 78. gali Emmy Awards. W 2026 roku aż pięć ważnych kategorii nie zostanie zaprezentowanych podczas głównej transmisji telewizyjnej. Organizatorzy podkreślają jednak, że nagrody nie znikają – zmieni się jedynie moment ich wręczenia.

Wczytywanie...

Wyróżnienia w pięciu kategoriach zostaną przeniesione do wcześniejszych ceremonii Emmy, które odbędą się 5 i 6 września. Główna gala zostanie wyemitowana 14 września.

Które kategorie zostały przeniesione?:

Najlepszy scenariusz do serialu rozrywkowego,

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym,

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym,

Najlepsza reżyseria serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego,

Najlepszy scenariusz serialu limitowanego, antologii lub filmu telewizyjnego.

Television Academy zapewnia, że zwycięzcy wszystkich kategorii nadal otrzymają statuetki Emmy. Różnica polega wyłącznie na tym, że nagrody zostaną wręczone podczas wcześniejszych ceremonii, a nie w trakcie głównej transmisji.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Przewodniczący Television Academy, Cris Abrego, wyjaśnił, że celem jest stworzenie krótszej, bardziej dynamicznej i atrakcyjnej dla widzów gali. W ubiegłym roku podczas telewizyjnej transmisji wręczono 26 statuetek. W 2026 roku liczba ta zostanie ograniczona do 19, co ma zapewnić więcej czasu na występy muzyczne, skecze, przemówienia laureatów oraz inne elementy rozrywkowe.

Abrego podkreślił również, że zmiany zostały rozłożone pomiędzy różne dziedziny – aktorstwo, scenopisarstwo i reżyserię – aby żadna grupa twórców nie została potraktowana gorzej od pozostałych.

Koniec nazwy Creative Arts Emmys

Kolejną nowością jest rezygnacja z określenia Creative Arts Emmys. Ceremonie odbywające się 5 i 6 września będą od teraz funkcjonować po prostu pod nazwą Emmy Awards, co – według Akademii – ma podkreślić, że wszystkie nagrody mają taką samą wartość, niezależnie od dnia ich wręczenia.

Gospodynią 78. gali Emmy Awards będzie Mariska Hargitay. Ceremonia odbędzie się 14 września, będzie transmitowana przez NBC oraz dostępna w serwisie Peacock.

Źródło: Variety