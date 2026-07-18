Sony wskrzesza "Jeźdźca bez głowy". W roli głównej Sydney Sweeney

Klasyczna Legenda o Sennej Kotlinie (The Legend of Sleepy Hollow) doczeka się zupełnie nowej odsłony. Studio Sony Pictures przejęło prawa do ekranizacji powieści "Hollow", a gwiazdą projektu będzie Sydney Sweeney, która nie tylko zagra główną rolę, ale także będzie jedną z producentek filmu.

Wczytywanie...

Za projekt odpowiada Lindsey Anderson Beer, scenarzystka i reżyserka filmu Smętarz dla zwierzaków. Początki. To właśnie ona napisała powieść Hollow i zajmie się również scenariuszem oraz reżyserią ekranizacji.

Hollow ma być odważną reinterpretacją słynnej Legendy o Sennej Kotlinie autorstwa Washingtona Irvinga. Tym razem wydarzenia zostaną przedstawione z perspektywy Katriny Van Tassel, która przestanie być jedynie obiektem uczuć głównych bohaterów, a stanie się centralną postacią mrocznej zagadki. Twórcy zapowiadają połączenie gotyckiego klimatu, psychologicznego thrillera, tajemnicy oraz elementów nadprzyrodzonych, wzbogaconych o romantyczny trójkąt i nowoczesne spojrzenie na klasyczną opowieść.

Sydney Sweeney wcieli się w Katrinę Van Tassel – bohaterkę, którą w kultowej ekranizacji Tima Burtona z 1999 roku zagrała Christina Ricci. W tamtym filmie główną rolę Ichaboda Crane’a odtworzył Johnny Depp, a produkcja do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych adaptacji opowiadania Irvinga.

Film powstanie we współpracy z LuckyChap Entertainment, wytwórnią należącą do Margot Robbie.

Powieść Hollow trafi do księgarń jesienią 2027 roku, jednak prace nad filmową adaptacją już ruszyły, co pokazuje, że Sony wiąże z projektem duże nadzieje.

Historia Jeźdźca bez Głowy od ponad 200 lat inspiruje twórców filmów i seriali. Oryginalne opowiadanie Washingtona Irvinga ukazało się w 1819 roku, a poza filmem Burtona doczekało się również popularnego serialu Jeździec bez głowy, emitowanego przez stację FOX w latach 2013–2017. Teraz legenda powróci w zupełnie nowej, bardziej współczesnej i mrocznej odsłonie.

Źródło: Bloody-disgusting