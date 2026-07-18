"Odyseja" z kapitalnym otwarciem. Film Nolana zmierza po ponad 120 mln dolarów w USA

Christopher Nolan może dopisać do swojego dorobku kolejny spektakularny sukces. Według piątkowych szacunków "Odyseja" zmierza po 117–120 mln dolarów podczas premierowego weekendu w amerykańskich kinach. Sam piątek, wraz z pokazami przedpremierowymi, przyniósł produkcji około 50 mln dolarów wpływów.

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Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się 95% pozytywnych recenzji przy średniej 8,7/10, natomiast zweryfikowani użytkownicy wystawili jej 97% pozytywnych ocen. Dodatkowo obraz otrzymał rzadko przyznawaną filmom z kategorią wiekową R ocenę "A" w badaniu CinemaScore, opartym na opiniach widzów opuszczających sale kinowe.

Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to najlepsze otwarcie aktorskiego filmu w 2026 roku oraz trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich premier tego roku. Lepsze rezultaty osiągnęły dotąd jedynie "Toy Story 5" (159,6 mln dolarów) oraz "Super Mario Galaxy Film" (131,7 mln dolarów). "Odyseja" wyprzedzi także dotychczasowego lidera wśród produkcji aktorskich, czyli "Michaela", który wystartował z wynikiem 97,2 mln dolarów.

To również rekord w karierze Matta Damona. Dotychczas jego najlepszym otwarciem pozostawało "Ultimatum Bourne'a" z wynikiem 69,2 mln dolarów. Dla samego Nolana będzie to natomiast trzeci najwyższy weekend otwarcia, ustępujący jedynie filmom "Mroczny Rycerz powstaje" (160,8 mln dolarów) oraz "Mrocznemu Rycerzowi" (158,4 mln dolarów).

Znaczący udział w sukcesie filmu mają seanse premium. Aż 25% piątkowych wpływów pochodziło z ekranów IMAX, kolejne 25% z sal PLF, 5% z projekcji IMAX 70 mm, a 3% z klasycznych pokazów w formacie 70 mm. Łącznie 58% przychodów wygenerowały formaty premium, co potwierdza, że widowisko Nolana przyciąga widzów przede wszystkim na najbardziej zaawansowane technologicznie projekcje.

Analitycy przewidują, że globalnie "Odyseja" bez większego problemu przekroczy 200 mln dolarów podczas premierowego weekendu. Dodatkowym atutem produkcji ma być długi okres wysokiej frekwencji, a w wielu krajach seanse IMAX są już niemal całkowicie wyprzedane na kolejne tygodnie.

A Wy byliście już na filmie Nolana?

Źródło: Deadline