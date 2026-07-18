Willem Dafoe błyszczy w zwiastunie "Ostatniego konsjerża"

"Ostatni konsjerż" to najnowsze dzieło mistrza argentyńskiego kina, Gastona Solnickiego, które zostało docenione w Wenecji i Karlowych Warach, a już niebawem będzie miało swoją oficjalną polską premierę na festiwalu Nowe Horyzonty!

Wczytywanie...

Willem Dafoe wciela się w "Ostatnim konsjerżu" w rolę menadżera hotelu, który po kilkudziesięciu latach pracy dowiaduje się, że będzie musiał odejść ze stanowiska z powodu zmiany właściciela. Mężczyzna podejmuje nierówną walkę o ocalenie hotelu – i o to, by znaleźć sobie nowe miejsce w życiu.

Poniżej możecie obejrzeć polski zwiastun filmu:

Pełny opis:

Lucius Glantz (wspaniały Willem Dafoe) od kilkudziesięciu lat pełni funkcję konsjerża w wiedeńskim hotelu InterContinental – pierwszym tak luksusowym miejscu, jakie pojawiło się na mapie Europy. Od rana do nocy dogląda każdego aspektu działania instytucji, dbając o najmniejsze szczegóły. Pewnego dnia Lucius dowiaduje się, że hotel zostanie sprzedany nowemu właścicielowi, który planuje jego radykalną przebudowę. Lucius podejmuje nierówną walkę o ocalenie hotelu – i miejsca swojej pracy, które od lat jest jego prawdziwym domem.

Premiera 31 lipca.

Źródło: Velvet Spoon