Historyczny koncert Quebonafide w CANAL+

Po spektakularnym widowisku na Stadionie Narodowym, Quebonafide powraca w wielkim stylu, tym razem na ekrany. Filmowy zapis jego ostatniego występu pozwala jeszcze raz przeżyć emocje towarzyszące pożegnaniu rapera z publicznością. Produkcja "QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT" będzie emitowana 21 lipca w serwisie streamingowym CANAL+ i na kanale live 5 na antenie.

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Kuba Grabowski to postać wymykająca się prostym klasyfikacjom. Przeszedł drogę od podziemnych bitew freestylowych, przez diamentowe płyty, aż po status ikony polskiej popkultury. Przez ostatnie dziesięć lat tworzył nie tylko muzykę, ale i niezapomniane widowiska, które na zawsze zostaną w pamięci fanów. Quebonafide nie tylko sprzedawał setki tysięcy albumów, ale przede wszystkim kreował trendy. Łączył rap z odważnym performance’em i bezkompromisową szczerością. Jego duety z Taco Hemingwayem, Darią Zawiałow czy zagranicznymi artystami, takimi jak Tommy Cash i Mick Jenkins, to dowód kunsztu i wszechstronności. Decyzja o definitywnym zejściu ze sceny w czerwcu 2025 roku była świadomym domknięciem projektu, który na zawsze zmienił oblicze polskiego hip-hop i rapu.

W serwisie CANAL+ i na kanale live 5 na antenie 21 lipca o 20.00 będzie emitowany w ramach wydarzenia specjalnego musical „QUEBONAFIDE: PÓŁNOC / POŁUDNIE”, a następnie "QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT", czyli relacja z finałowego występu rapera. To zeszłoroczne wydarzenie na warszawskim stadionie PGE Narodowy było wielowymiarowym spektaklem, łączącym nowoczesną technologię z teatrem. Na scenie u boku Quebonafide pojawili się najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny, a fani mogli usłyszeć ponad czterdzieści utworów z całego dorobku artysty. "QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT" to coś więcej niż zapis wydarzenia – to emocjonalne świadectwo pożegnania twórcy, który do końca grał według własnych zasad.

Emisja "QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT" już 21 lipca o 20.00 w serwisie CANAL+ i na kanale live 5 na antenie.

Źródło: Canal+ / informacja prasowa