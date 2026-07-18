"Biegaczka" z Gal Gadot i Damianem Lewisem doczekała się zwiastuna!

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu "Biegaczka" z Gal Gadot i Damianem Lewisem w rolach głównych. Oprócz zapowiedzi pojawił się także oficjalny plakat promujący widowisko. Materiały znajdziecie w dalszej części artykułu.

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W trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym "Biegaczka" Maia Marten (Gal Gadot) zbudowała swoje życie na umiejętności bycia zawsze o krok przed innymi. Jest bystrą, zaradną i niezwykle skuteczną prawniczką, należącą do ścisłej czołówki londyńskiego świata prawa. Podczas porannego biegu jeden telefon wywraca życie Mai do góry nogami: jej syn zostaje porwany. Warunki jego uwolnienia są proste i bezlitosne – nie może się zatrzymywać, musi wykonywać każde polecenie i nikomu o niczym nie mówić. Jeśli się zatrzyma, chłopiec zginie. Zmuszona do biegu przez miasto i podporządkowania się serii złowrogich poleceń, Maia staje przed niemożliwym pytaniem: jak daleko posunie się, by sprowadzić syna do domu? Osadzony na tle niezwykle ruchliwych ulic Londynu film "Biegaczka" to porywający wyścig o wysoką stawkę, w którym liczy się każda sekunda, każda decyzja ma swoją cenę, a niezłomna miłość matki staje się najgroźniejszą bronią ze wszystkich.

Film zadebiutuje globalnie na Prime Video już 2 września.

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Źródło: Prime Video / informacja prasowa