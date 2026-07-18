To już oficjalne! Rozpoczęły się zdjęcia do nowego sezonu "Hoży doktorzy: Powrót"

Fani serii Hoży doktorzy: Powrót mają powody do radości. Produkcja 2. sezonu powrotu kultowej komedii oficjalnie wystartowała, a Zach Braff podzielił się pierwszym zdjęciem z planu.

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Aktor opublikował na Instagramie fotografię przedstawiającą Donalda Faisona w szpitalnym stroju, trzymającego za łapy psa. Do zdjęcia dołączył krótki, ale wymowny podpis: And we’re baaaaaack. Season two. Penny and Turk Turkleton. To pierwszy oficjalny materiał zza kulis nowego sezonu i potwierdzenie, że ekipa ponownie pracuje na planie.

Choć fotografia nie zdradza żadnych szczegółów fabularnych, jest ważnym sygnałem dla fanów. Zdjęcia rozpoczęły się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak stacja ABC zdecydowała o przedłużeniu serialu na kolejny sezon. Wszystko wskazuje na to, że produkcja przebiega zgodnie z planem.

Reaktywacja Horych doktorów zadebiutowała w lutym 2026 roku, przynosząc pierwsze nowe odcinki od zakończenia oryginalnej serii w 2010 roku. Dziewięcioodcinkowy sezon ponownie połączył na ekranie Zacha Braffa, Sarah Chalke i Donalda Faisona, którzy wrócili do swoich kultowych ról J.D., Elliot Reid i Christophera Turka. W serialu pojawili się również John C. McGinley jako dr Perry Cox oraz Judy Reyes jako Carla Espinosa, a nowa grupa stażystów tchnęła świeżość w dobrze znane Sacred Heart.

Pierwszy sezon nie ograniczał się jedynie do nostalgii. J.D. wrócił do Sacred Heart jako lekarz i objął stanowisko szefa medycyny, przejmując opiekę nad kolejnym pokoleniem stażystów. Jednocześnie widzowie śledzili skomplikowaną relację J.D. i Elliot po zakończeniu ich małżeństwa oraz dramatyczny wątek dr. Coxa, u którego zdiagnozowano chorobę autoimmunologiczną. To właśnie jego los pozostaje jedną z największych niewiadomych przed 2. sezonem.

Na razie twórcy nie ujawnili, dokąd zaprowadzi bohaterów kolejna odsłona serialu. Można jednak spodziewać się, że w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne zdjęcia z planu, informacje o obsadzie oraz pierwsze szczegóły fabuły.

Źródło: ScreenRant