Netflix wyłożył 587 mln dolarów na firmę Bena Afflecka. Gigant potwierdził ogromną transakcję

Netflix oficjalnie potwierdził wartość jednego z najgłośniejszych przejęć tego roku. W dokumentach złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) platforma ujawniła, że zapłaciła 587 milionów dolarów za startup InterPositive, zajmujący się sztuczną inteligencją, którego założycielem i dyrektorem generalnym był Ben Affleck.

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Kwota niemal idealnie pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami Bloomberga, który już w marcu informował, że wartość transakcji wynosi około 600 milionów dolarów. Do tej pory Netflix nie odnosił się jednak do tych informacji.

InterPositive powstało w 2022 roku i przez długi czas rozwijało się z dala od medialnego rozgłosu. Po przejęciu niewielki zespół firmy dołączył do struktur Netflixa, natomiast sam Ben Affleck objął funkcję doradcy, wspierając rozwój technologii AI wykorzystywanej przez platformę.

Podczas prezentacji wyników finansowych współdyrektor generalny Netflixa, Ted Sarandos, zdradził, że rozwiązania opracowane przez InterPositive już teraz mają realny wpływ na produkcję filmów i seriali. Jak podkreślił, generatywna sztuczna inteligencja została wykorzystana przy około 300 produkcjach Netflixa, przede wszystkim na etapie postprodukcji.

Według Sarandosa nowe narzędzia pozwalają szybciej tworzyć skomplikowane efekty specjalne, sceny bitew czy ujęcia z udziałem tłumów. W wielu przypadkach takie sekwencje były wcześniej zbyt kosztowne lub czasochłonne, przez co twórcy musieli z nich rezygnować.

Oszczędności wynikające z wykorzystania nowych technologii Netflix planuje przeznaczać na kolejne filmy i seriale. Zdaniem władz platformy większa efektywność produkcji pozwoli inwestować w więcej oryginalnych treści, co ma przełożyć się na dalszy rozwój serwisu.

Zakup InterPositive pokazuje, że Netflix coraz mocniej stawia na sztuczną inteligencję jako jeden z filarów swojej przyszłej strategii. Jednocześnie temat AI pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w Hollywood, gdzie twórcy i związki zawodowe wciąż obawiają się wpływu nowych technologii na przyszłość branży filmowej.

Źródło: Deadline