Filmowe "Call of Duty" zabierze fanów do świata Modern Warfare

Po miesiącach spekulacji poznaliśmy pierwsze konkretne informacje o filmowej adaptacji Call of Duty. Reżyser Peter Berg podczas Fanatics Fest w Nowym Jorku potwierdził, że produkcja zostanie osadzona w uniwersum Modern Warfare – najpopularniejszej i najbardziej rozpoznawalnej serii w historii marki.

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Berg nie tylko stanie za kamerą, ale również współtworzy scenariusz z Taylorem Sheridanem, autorem hitów takich jak Yellowstone, Landman i Lioness. Obaj pełnią także rolę producentów wraz z Davidem Glasserem z 101 Studios.

Decyzja o osadzeniu filmu w świecie Modern Warfare nie jest przypadkowa. To właśnie ta odsłona serii wprowadziła kultowe postacie, takie jak kapitan Price, Soap MacTavish czy Ghost, i do dziś pozostaje najbardziej rozpoznawalnym rozdziałem Call of Duty.

Premiera kinowa została wyznaczona na 30 czerwca 2028 roku. Data zbiegnie się z 25. rocznicą powstania serii, która zadebiutowała w 2003 roku i od tego czasu sprzedała się w liczbie ponad 500 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Szef Activision, Rob Kostich, podkreślił, że twórcy nie chcieli spieszyć się z realizacją filmu.

Powiedzieliśmy sobie, że nakręcimy ten film tylko wtedy, gdy wszystko będzie zrobione właściwie. W Davidzie Ellisonie znaleźliśmy idealnego partnera. Chcemy zachować autentyczność na ludzkim poziomie, jednocześnie tworząc widowisko o epickiej skali.

Za produkcję odpowiadają Paramount Pictures i Activision, a wybór Berga oraz Sheridana sugeruje, że twórcy stawiają na bardziej realistyczne, militarne kino akcji niż typowy blockbuster oparty wyłącznie na efektach specjalnych.

Warto przypomnieć, że najnowsza odsłona serii, Call of Duty: Modern Warfare 4, ma zadebiutować 23 października. Gra przedstawi konflikt zbrojny pomiędzy Koreą Północną i Południową, co może dawać pewne wskazówki dotyczące kierunku, w jakim podąży również filmowa adaptacja.

Źródło: The Hollywood Reporter