Colman Domingo współautorem scenariusza do aktorskiej wersji "Księżniczki i żaby"

Disney pracuje nad kolejnym filmem aktorskim, który będzie przenosił na szklany ekran historię z popularnej animacji. Projekt ten nie będzie jednak typowym remakem, a filmem inspirowanym światem z Księżniczki i żaby.

Wczytywanie... kadr z animacji "Księżniczka i żaba"

Jak donoszą zagraniczne media rozmowy o udziale w projekcie prowadzi aktor Colman Domingo, który miałby być współautorem scenariusza. Jeśli wszystko się powiedzie Domingo będzie współpracował z nominowanym do Tony reżyserem Robertem O'Harą.

Zamiast czystego aktorskiego remake’u w stylu Vaiany, oczekuje się, że będzie to raczej reinterpretacja w stylu Czarownicy, z naciskiem na główną bohaterkę, księżniczkę Tianę. Historia ukazana w Czarownicy zainspirowana jest Diaboliną, postacią znaną z disneyowskiej Śpiącej królewny z 1959 roku.

Film z 2009 roku opowiada o Tianie, aspirującej właścicielce restauracji, która próbuje pomóc żabjemu księciu przemienić się z powrotem w człowieka, podczas gdy sama również zamienia się w żabę. To rozpoczyna szaloną przygodę tej dwójki w rytmach jazzu Nowego Orleanu. Ostatecznie oboje, jak możemy się domyślać, zakochują się w sobie.

Animacja zarobiła 267 milionów dolarów i zdobyła trzy nominacje do Oscara.

Źródło: Dark Horizons