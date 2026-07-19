"Odyseja" zmęczyła Nolana. Reżyser planuje trzyletnią przerwę
Reżyser Christopher Nolan dotychczas utrzymywał stosunkowo stabilny rytm pomiędzy premierami swoich kolejnych projektów. Teraz jednak, po Odysei, twierdzi, że przerwa będzie dłuższa.
Jego wcześniejsze produkcje wychodziły średnio co dwa lata, wyjątkiem był dramat Prestiż, który światło dzienne ujrzał już rok po premierze wymagającego Batman – Początek. Od nagradzanego sci fi Interstellar z 2014 roku nastąpiła stała trzyletnia przerwa między Dunkierką w 2017, Tenetem w 2020, Oppenheimerem w 2023, a teraz w tym roku także Odyseją.
W rozmowie z Today Nolan mówi, że luka do kolejnego projektu będzie jeszcze dłuższa, dodając, że miną "co najmniej" trzy lata, zanim nakręci kolejny film. Dłuższa przerwa wynika z wyczerpującej produkcji Odysei:
Zdecydowanie osiągam granice własnej wytrzymałości i wytrzymałości wszystkich, myślę. To przecież "Odyseja", oczywiście, że powinno być trudno. Nie robimy dobrze filmu o Odysei, jeśli nie wydaje się to trudne.
Odyseja jest już w kinach i szacuje się, że w światowy weekend otwarcia zarobi 257 milionów dolarów.
To opowieść autorstwa Homera uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej.
Źródło: Dark Horizons
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