"Odyseja" zmęczyła Nolana. Reżyser planuje trzyletnią przerwę

Reżyser Christopher Nolan dotychczas utrzymywał stosunkowo stabilny rytm pomiędzy premierami swoich kolejnych projektów. Teraz jednak, po Odysei, twierdzi, że przerwa będzie dłuższa.

Wczytywanie... kadr z filmu "Odyseja"

Jego wcześniejsze produkcje wychodziły średnio co dwa lata, wyjątkiem był dramat Prestiż, który światło dzienne ujrzał już rok po premierze wymagającego Batman – Początek. Od nagradzanego sci fi Interstellar z 2014 roku nastąpiła stała trzyletnia przerwa między Dunkierką w 2017, Tenetem w 2020, Oppenheimerem w 2023, a teraz w tym roku także Odyseją.

W rozmowie z Today Nolan mówi, że luka do kolejnego projektu będzie jeszcze dłuższa, dodając, że miną "co najmniej" trzy lata, zanim nakręci kolejny film. Dłuższa przerwa wynika z wyczerpującej produkcji Odysei:

Zdecydowanie osiągam granice własnej wytrzymałości i wytrzymałości wszystkich, myślę. To przecież "Odyseja", oczywiście, że powinno być trudno. Nie robimy dobrze filmu o Odysei, jeśli nie wydaje się to trudne.

Odyseja jest już w kinach i szacuje się, że w światowy weekend otwarcia zarobi 257 milionów dolarów.

To opowieść autorstwa Homera uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej.

Źródło: Dark Horizons