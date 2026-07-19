Pierwsze spojrzenie na głównych bohaterów w aktorskiej wersji "Zaplątanych"

Trwają już zdjęcia do jednego z długo wyczekiwanych aktorskich remake’ów uwielbianych animowanych filmów Disneya. Na opublikowanych w mediach społecznościowych dwóch fotografiach widzimy głównych bohaterów Zaplątanych w wersji live action.

Wczytywanie... kadr z animacji "Zaplatani"

Poniższe fotografie ukazują Nam Teagan Croft, która wciela się w Roszpunkę i Milo Manheima w roli Flynna Ridera. Croft widzimy jednak tylko od tyłu w trakcie jej przygotowań w charakteryzatornii. Aktorka ma na sobie fioletową sukienkę i charakterystyczny dla postaci Roszpunki długi, gruby blond warkocz. Manheima widzimy zaś w trakcie przemieszczania się na planie. Ma na sobie kostium, ciemne włosy, wąs i kozią bródkę, a więc jego wygląd również mocno inspirowany jest postacią z animacji.

Zaplątanych w wersji live action reżyseruje Michael Gracey, mający na swoim koncie Króla rozrywki. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson. Obsadę uzupełniają Kathryn Hahn jako Matka Getruda i Diego Luna.

Animacja sprzed prawie dwóch dekad została wyreżyserowana przez Nathana Greno i Byrona Howarda na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Fogelmana. Film zarobił na całym świecie ponad 590 milionów dolarów.

Zaplątani w aktorskiej wersji swoją premierę mają mieć w 2027 roku. Dokładnej daty premiery Disney jeszcze nie ogłosił.

Źródło: X