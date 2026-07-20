"Avengers: Doomsday" - oto zwiastun! Nadciąga zagłada!

Marvel Studios opublikowało pierwszy pełny zwiastun filmu "Avengers: Doomsday", jednego z najbardziej wyczekiwanych widowisk superbohaterskich najbliższych lat. Premiera materiału zbiegła się z rozpoczęciem przedsprzedaży biletów, a sam zwiastun jest rozwiniętą wersją zapowiedzi, którą po raz pierwszy pokazano uczestnikom CinemaCon w kwietniu.

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Według oficjalnego opisu fabuły, "Avengers: Doomsday" połączy bohaterów z trzech różnych uniwersów Marvela, którzy staną przed największym zagrożeniem w historii franczyzy. Film ma doprowadzić do bezprecedensowego starcia, którego stawką będzie los całej rzeczywistości.

Obsada produkcji imponuje rozmachem. W filmie występują między innymi Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr. Do serii "Avengers" dołączają także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman i Wesley Holloway.

Istotną rolę odegrają również bohaterowie filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn. Produkcja połączy także aktorów znanych z filmowej serii "X-Men", w tym Kelseya Grammera, Patricka Stewarta, Iana McKellena, Alana Cumminga, Rebeccę Romijn i Jamesa Marsdena. W filmie pojawi się również Channing Tatum, który zadebiutował jako Gambit w "Deadpool & Wolverine".

Premiera "Avengers: Doomsday" zaplanowana jest na 18 grudnia

Źródło: Marvel Studios