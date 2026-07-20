"Vivaldi i ja" w kinach od 21 sierpnia. Zobacz zwiastun tej biograficznej produkcji

M2 Films prezentuje pierwszy polski zwiastun nowego filmu producentów Wielkiego piękna i Młodości. Vivaldi i ja to barwna, porywająca, wypełniona muzyką opowieść o jednym z najwybitniejszych kompozytorów w historii – Antonio Vivaldim.

Wczytywanie... kadr z filmu "Vivaldi i ja"

Wenecja, początek XVIII wieku — miasto kontrastów. Z jednej strony bogactwo, sztuka i swoboda obyczajowa, z drugiej surowe instytucje religijne i wyraźne podziały społeczne. Przebywająca w sierocińcu Ospedale della Pietà nastoletnia utalentowana skrzypaczka Cecilia (Tecla Insolia) trafia pod skrzydła nowego nauczyciela – Antonio Vivaldiego (Michele Riondino). Otoczona jego opieką zaczyna wierzyć, że uda jej się uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i zawalczyć o własną drogę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Ten biograficzny dramat wyreżyserował Damiano Michieletto pracując na scenariuszu autorstwa własnego i Ludovica Rampoldi. Obsadę uzupełniają Fabrizia Sacchi, Andrea Pennacchi, Valentina Belle i Stefano Accorsi.

Vivaldi i ja wejdzie do polskich kin już 21 sierpnia 2026 roku. Obraz swoją światową premierę miał we wrześniu ubiegłego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Potem pojawił się jeszcze na dwóch innych wydarzeniach – Festiwal d’Arras i Red Sea Film Festival.

Źródło: M2 Films