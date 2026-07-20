Danuta Stenka powraca do roli Judyty! Trwają prace nad kontynuacją "Nigdy w życiu"

Nigdy w życiu to jedna z bardziej znanych polskich komedii. O planach na jej kontynuację było słychać już od jakiegoś czasu. Teraz jednak wiemy już na pewno, że sequel powstanie. Informację te zdradziła Katarzyna Grochola, autorka powieści na podstawie której powstał film.

Wczytywanie... kadr z filmu "Nigdy w życiu"

Niedawno ukazała się nowa książka popularnej pisarki Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później. Jest ona kontynuacją słynnej powieści o miłosnych perypetiach Judyty. To właśnie ta powieść będzie stanowić podstawę do sequela. Jak twierdzi Grochola prace nad filmową adaptacją mają rozpocząć się już niedługo.

Judytę ponownie zagra Danuta Stenka.

Pracuję na planie filmowym – trzymajcie kciuki, za parę dni pierwszy klaps padnie. Będzie "Właśnie, że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, aktorów, i energię. Główną rolę zagra Danuta Stenka zdradziła pisarka.

Niestety nic nie wiemy na temat fabuły kontynuacji. Żadne inne nazwiska zaangażowane w produkcję również nie padły. Pozostaje Nam więc czekać na rozpoczęcie zdjęć i pierwsze oficjalne materiały z planu.

Nigdy w życiu opowiada o Judycie, która jest żoną nieźle prosperującego biznesmena, ma dorastająca córkę i prowadzi rubrykę dotyczącą kontaktów z czytelnikami w piśmie dla kobiet. Pewnego dnia jej mąż oświadcza, że ma kochankę, która spodziewa się dziecka. Judyta zgadza się na rozwód, kupuje działkę budowlaną pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej życiu pojawia się przystojny mężczyzna.

Źródło: Dzień Dobry TVN