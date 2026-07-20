"Władcy Wszechświata" - znamy datę premiery w streamingu. Jest szybsza niż można się było spodziewać

Najnowszy aktorski film Amazon MGM Studios i Mattel Władcy Wszechświata, będący adaptacją klasycznej kreskówki He-Man i Władcy Wszechświata z lat 80., trafi do streamingu szybciej, niż się spodziewano. W domowym zaciszu obejrzymy go jeszcze w tym tygodniu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Władcy Wszechświata"

Tytuł rafi bezpośrednio na SVOD, a więc dostępny będzie w ramach podstawowej sybskypcji Prime Video od środy, 22 lipca 2026 roku.

To skok z ekranu do subskrypcyjnej usługi streamingowej trwający zaledwie 47 dni (kinowa premiera filmu odbyła się 5 czerwca). Pomimo całkiem dobrych recenzji, film w reżyserii Travisa Knighta niestety okazał się finansową porażką kasową, zarobił zaledwie 113,3 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie 170 milionów.

Film opowiada historię 10-letniego księcia Adama, który rozbił się na Ziemi w statku kosmicznym i został oddzielony od swojego magicznego Miecza Mocy – jedynego połączenia z jego domem na Eterni. Po wyśledzeniu go prawie dwie dekady później książę Adam zostaje zabrany z powrotem w kosmos, aby bronić swojej rodzinnej planety przed złymi siłami Szkieletora. Aby jednak pokonać tak potężnego złoczyńcę, książę Adam będzie musiał najpierw odkryć tajemnice swojej przeszłości i stać się He-Manem: najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie!

W głównej roli Nicholas Galitzine. W filmie występują także Jared Leto jako Szkieletor, Idris Elba jako Duncan, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Kristen Wiig jako Roboto, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Charlotte Riley jako Królowa Marlena oraz Jon Xue Zhang jako Człowiek-Taran.

Źródło: Dark Horizons