3. sezon "Pierścieni Władzy" będzie mroczniejszy i ukaże ważną dla Śródziemia scenę

Świetnie oceniany serial Prime Video Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy już niedługo powróci z 3. sezonem, który jak zapowiadają twórcy ma mieć o wiele bardziej mroczny ton. To właśnie teraz zacznie się prawdziwe zło i podtytuł serialu nabierze znaczenia takiego jakiego powinien.

Wczytywanie... kadr z serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

W trzecim sezonie ujrzymy moment wykucia Jedynego Pierścienia przez Saurona. To jeden z najważniejszych momentów w całej historii Śródziemia. Informację tą potwierdza współtwórca serialu Patrick McKay.

W tym sezonie mamy pełnoprawnego złoczyńcę, w sposób inny niż wcześniej. Teraz jest namacalny mówi współproducent J.D. Payne.

Pojawienie się Saurona "zmienia ton serialu". Ten trzeci sezon jest mroczniejszy, bardziej niebezpieczny. Nikt nie jest bezpieczny dodaje McKay.

W Saurona wciela się Charlie Vickers. Możecie zobaczyć go poniżej na ekskluzywnym zdjęciu udostępnionym przez Magazyn Empire. Sauron znajduje się na nim w swojej twierdzy Barad-dûr.

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Jak twierdzi Vickers możliwość odegrania tej postaci i tego kluczowego momentu dla całej sagi Tolkiena jest dla niego wielkim przywilejem i zaszczytem. Nakręcenie tej sceny trwało podobnież aż dwa tygodnie, gdyż sekwencja jest tak długa i mocno skomplikowana technicznie.

Serial ten eksploruje Drugą Erę Śródziemia, a więc czasy na długo przed tym jak Frodo wyruszył w swoją epicką podróż.

Premiera 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy wyznaczona została na 11 listopada 2026 roku.

Źródło: empireonline.com