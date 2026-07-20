Disney zamawia adaptację "Afterlife with Archie". Za sterami twórcy "Riverdale"

Disney+ zamówiło serial oparty na komiksowej serii "Afterlife with Archie". Wydawana przez Archie Comics graficzna powieść przedstawia apokalipsę zombie, która zaczyna się w mieście Riverdale, ale w alternatywnej rzeczywistości. Streamer planuje premierę serialu około święta Halloween w 2027 roku.

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Autorem komiksów jest Roberto Aguirre-Sacasa, a za rysunki odpowiada Francesco Francavilla. Aguirre-Sacasa przeniósł swoje dzieło na język scenariusza. Objął on także funkcję producenta wykonawczego w Muckle Man Productions. Greg Berlanti, Sarah Schechter i Leigh London Redman z Berlanti Productions również są producentami wykonawczymi, podobnie jak Jon Goldwater z Archie Comics Studios i Jimmy Gibbons z Muckle Man. Warner Bros. Television.

Gdy nadprzyrodzone zaklęcie pewnej nastoletniej czarownicy obraca się przeciwko niej, w Riverdale uwolniona zostaje armię opętanych nieumarłych. Archie i jego przyjaciele muszą walczyć o przetrwanie, testując przyjaźnie, romanse i lojalności, które zawsze ich łączyły – głosi krótki, pierwszy opis serialu.

"Afterlife with Archie" zawsze opowiadał o czymś więcej niż tylko o zombie – o przyjaźniach, lojalności i człowieczeństwie, które sprawiają, że warto walczyć o Riverdale powiedziała Ayo Davis, prezes Disney Kids & Family.

Aguirre-Sacasa i Berlanti wcześniej współpracowali przy serii Riverdale, która była mroczną reinterpretacją komiksów Archie pełnych morderstw i tajemnic. Serial był emitowany przez siedem sezonów na kanale The CW i przez cały czas trwania był bardzo popularny.

Źródło: Variety