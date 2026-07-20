Ben Shapiro, znany prawicowy komentator nazywa "Odyseję" arcydziełem!

Ben Shapiro opublikował w sobotę na swoim kanale YouTube 18-minutową recenzję filmu Christophera Nolana Odyseja, w której nazwał grecką epopeję "arcydziełem", mimo konserwatywnego oburzenia co do obsady i historycznej dokładności.

Wczytywanie... kadr z filmu "Odyseja"

Nolan jest niezrównany. To najlepszy reżyser pracujący dziś, bez wątpienia. Tworzy jeden kultowy film za drugim powiedział Shapiro.

Miał też wiele pochwał dla Matta Damona, mówiąc:

Uważam, że jest świetny niemal we wszystkim. W pewnym sensie znika w roli w sposób, w jaki nie zdarza się mu w wielu innych filmach. Jest świetny jako Odyseusz.

Zachwycał się również kilkoma innymi członkami obsady drugoplanowej:

Robert Pattinson jako Antinous to doskonały antagonista. Jest obrzydliwy. Tom Holland jako Telemach jest znakomity, dobrze obsadzony. Anne Hathaway świetnie gra Penelope.

Shapiro odpowiedział także tym, którzy narzekali na Lupitę Nyong'o grającą Helenę Trojańską. Nyong’o porównywano do Diane Kruger, która zagrała Helenę w Troi. Komentator stwierdził, że aktorka ta również nie wygląda na greczynkę, jest Niemką. Dodał także, że to nie piękno tej kobiety wywołało wojnę trojańską, co Nolan tłumaczy w scenariuszu.

Komentator ma zaś zastrzeżenia co do obsadzenia Elliota Page'a jako Sinon. Nazwał rolę Page’a "absolutną zagadką". Według niego wybranie do tej roli transpłciowego aktora było błędem. Jak twierdzi aktor jest za niski i ma zbyt kobiecy głos do tej roli.

Zgadzacie się z opinią Shapiro?

Źródło: Variety