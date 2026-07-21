Reżyser "Dystryktu 9" prezentuje krótkometrażowy film zrealizowany przez AI

Neill Blomkamp zaprezentował swój najnowszy projekt zatytułowany "Nightborne". To 13-minutowy krótkometrażowy horror science fiction, który został w całości zrealizowany przy wykorzystaniu generatywnego modelu wideo Seedance 2.0.

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Film trafił na YouTube i stanowi, według Blomkampa, pełny test nowego procesu produkcyjnego. Reżyser zaznacza, że jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia pełnometrażowego filmu powstającego z użyciem tej samej technologii. Blomkamp wyjaśnił, że przy projekcie pracowali prawdziwi artyści koncepcyjni, a w filmie wykorzystano twarze i głosy 32 rzeczywistych osób. Ostateczny materiał został jednak wygenerowany za pomocą AI na podstawie promptów przygotowanych i nadzorowanych przez samego reżysera.

Oto film "Nightborne":

Równocześnie twórca ogłosił powstanie Barley Studios, nowego studia skoncentrowanego na produkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ma ono pełnić podobną rolę dla projektów AI, jaką wcześniej pełniło Oats Studios dla tradycyjnych produkcji i efektów specjalnych.

Akcja "Nightborne", utrzymanego w stylistyce dokumentalnej, opowiada o pilotce armii Stanów Zjednoczonych, uznanej za poległą po zestrzeleniu. Z czasem pojawiają się jednak dowody, że mogła uczestniczyć w tajnym programie mającym na celu wskrzeszanie poległych żołnierzy i wykorzystywanie ich w działaniach bojowych.

Co sądzicie o tym filmie?

Źródło: Barley Studios