W Avenidzie Poznań powstanie Multikino!

Avenida Poznań wyznacza kierunek kolejnego etapu swojego rozwoju. Na drugim poziomie centrum powstanie nowoczesne Multikino z ośmioma salami kinowymi, które zajmie powierzchnię ponad 3 000 mkw. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu, a otwarcie kina zaplanowano na koniec 2027 roku.

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Multikino znacząco wzmocni pozycję Avenidy Poznań jako miejsca łączącego zakupy, gastronomię, usługi, rozrywkę i czas wolny. Projekt jest kluczowym elementem długofalowego rozwoju centrum i odzwierciedla zmieniającą się rolę centrów handlowych, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjny handel i stają się wielofunkcyjnymi miejscami budującymi doświadczenia.

Otwarcie Multikina to jedna z najważniejszych decyzji rozwojowych w historii Avenidy Poznań. Nowe kino znacząco wzmocni naszą ofertę rozrywki i czasu wolnego oraz wesprze transformację centrum w miejsce, w którym zakupy, rekreacja, spotkania, gastronomia i usługi naturalnie się uzupełniają. W ten sposób konsekwentnie odpowiadamy na oczekiwania naszych odwiedzających i tworzymy nową jakość spędzania czasu w sercu Poznania.

mówi Szymon Skwierczyński, Director Leasing International w ECE Projektmanagement Polska

Nowe Multikino będzie składało się z ośmiu sal kinowych wyposażonych w najnowocześniejsze technologie projekcji, laserowe systemy umożliwiające seanse 3D, wysokiej jakości systemy dźwiękowe oraz panoramiczne ekrany. Wszystkie sale zostaną wyposażone w fotele LUX z elektrycznie regulowanymi oparciami i podnóżkami, oferujące komfort premium podczas każdego seansu.

Avenida Poznań, dzięki centralnej lokalizacji, doskonałej dostępności i wysokiej dziennej odwiedzalności, jest idealnym miejscem dla kina nowej generacji. Nowe Multikino będzie łączyć nowoczesną technologię, wysoki komfort i intuicyjny koncept obsługi odpowiadający potrzebom współczesnych widzów. Jesteśmy przekonani, że stanie się ważnym miejscem dla filmowych doświadczeń widzów z Poznania i regionu.

podsumowuje Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

W kinie zostanie również wprowadzony nowy koncept samoobsługowy, dzięki któremu wizyta będzie jeszcze prostsza i bardziej komfortowa. Goście będą mogli wygodniej wybierać przekąski i napoje, płacić w kasach samoobsługowych oraz samodzielnie skanować bilety. Koncept opiera się na doświadczeniach Grupy Vue International, do której należy Multikino, i jest już stosowany na wybranych rynkach.

Planowane otwarcie Multikina wzbogaci ofertę Avenidy Poznań o silny komponent rozrywkowy i dodatkowo wzmocni pozycję centrum jako wielofunkcyjnego miejsca w centralnej lokalizacji, odpowiadającego na codzienne potrzeby, czas wolny i potrzebę atrakcyjnych doświadczeń. Dzięki położeniu bezpośrednio przy dworcach kolejowym i autobusowym centrum jest łatwo dostępne dla odwiedzających. Prace będą prowadzone w sposób, który nie zakłóci bieżącego funkcjonowania centrum.

Źródło: Informacja prasowa